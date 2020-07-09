Политолог: кризис в США пока решить нельзя

Он считает, что в основе сложившейся ситуации лежат несколько пластов. Это современный политический кризис — демократы против республиканцев, и «глубинный пласт» — социально-расовый кризис.

«Пока это неразрешимая ситуация, никакие программы позитивной дискриминации, которые работали в США с 60-х годов XX-го века, не дают существенных результатов», — заключил Шаповалов.