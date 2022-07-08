Политолог Кристина Вода назвала заслуги убитого экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, кандидат политических наук Кристина Вода прокомментировала смерть бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. По данным зарубежных СМИ, политик скончался в результате совершенного на него покушения, написал RT.

Как отметила Вода, Синдзо Абэ был ярким политиком, который оказал немалое влияние на внешнюю политику Японии.

«Тот курс, который он заложил, скорее всего, будет продолжен и дальше, пока Либерально-демократическая партия остается у власти. Это курс на более активное участие Японии в международных делах, на выстраивании коалиции со странами, с которыми государство разделяет общие интересы. Более активная оборонная политика и наращивание собственных вооружений, более активное взаимодействие с США в оборонной сфере, безопасности и киберсфере», — отметила она.

Вода также добавила, что политика Абэ сдерживала Китай, а также всегда была договорной с Россией.

Смерть бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ наступила в результате совершенного на него покушения в пятницу, 8 июля.