Политолог Крис Роман заявил, что Европу может ждать голод из-за санкций

Европу может ждать подорожание цен на продукты и дефициты из-за санкций и отмены поставок из России. Таким мнением с Ura.ru поделился бельгийский политолог, председатель организации «Евро-Русь» Крис Роман.

Он отметил, что зерно в Европу всегда экспортировалось из России и Украины. Из России поставок в связи с санкциями теперь не будет, из Украины, по понятным причинам, тоже.

«В арабских стран зерно для нас будет дороже в 30 раз. То есть, для примера, хлеб стоит сейчас 50 рублей, а будет стоить 1500. Предполагаю, что в ближайшее время Европу ждет голод. Конечно, продукты будут, но стоить все будет в два-три раза дороже, и это катастрофа», — сказал Роман.

Он добавил, что в Бельгии уже начался дефицит продовольствия — с полок магазинов пропало растительное масло.