Политолог Козюлин рассказал, заинтересованы ли США в затяжном конфликте на Украине

Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин считает, что США хотят ослабить Россию и поэтому заинтересованы, чтобы она как можно дольше находилась в состоянии конфликта с Украиной. Об этом написала Lenta.ru.

«Цель США не в том, чтобы „утопить в крови“ Россию и Украину. А сделать жизнь российского народа тяжелее настолько, чтобы народ восстал, произошел переворот и к власти пришел прозападный лидер», — считает Козюлин.

Он также добавил, что для Соединенных штатов самый угрожающий сценарий — это более тесное сотрудничество России и Китая, а также укрепление обеими странами экономической и военной мощи.

В Вашингтоне также рассчитывают, что Москва будет идти «в фарватере» США и присоединится к западному давлению на Китай, добавил политолог.