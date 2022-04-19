Политолог Козюлин оценил готовность США отправить военных на Украину

Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин считает, что США смогут участвовать в боевых действиях на стороне Украины лишь в одном случае. Об этом написала Lenta.ru.

По его словам, на Украине смогут быть лишь сотрудники частных военных компаний (ЧВК), но не военнослужащие. Соединенные штаты нередко прибегают именно к услугам ЧВК в «горячих точках».

«ЧВК — это часть силового внешнеполитического инструмента Соединенных Штатов. Они научили весь мир пользоваться этим инструментом, это американский метод. Так что это [отправка ЧВК на Украину] вполне возможна», — сообщил он.

Ранее сенатор от штата Делавэр Кристофер Кунс обратился к властям США с инициативой отправить на Украину американские войска для того, чтобы не допустить превращения страны во «вторую Сирию».