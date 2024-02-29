Мир 29 февраля 2024, 16:31 Политолог Кот: Россия будет выполнять свои задачи, независимо от формул Запада

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США с помощью различных вбросов о размещении ядерного оружия в космосе пытаются втянуть Россию в переговоры на выгодных для них условиях. РФ будет выполнять свои задачи вне зависимости от формул Запада, сообщил политолог Юрий Кот в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, руководству США не стоит рассчитывать на эту уловку. Оно пытается повышать ставки только для того, чтобы посадить Россию за стол переговоров на их условиях.

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«Нас в принципе такой расклад не устраивает. У нас есть задачи, которые мы будем выполнять, независимо от того, что они там себе придумывают и какие формулы рисуют», — отметил Кот.