Политолог Кот рассказал, какие факторы спровоцируют восстания в Европе

Ближайшей зимой Европу захлестнет волна восстаний. Таким мнением поделился политолог и публицист Юрий Кот, сообщило РИА ФАН.

Из-за антироссийских санкций европейские лидеры не смогут обеспечить жителей своих стран дешевым газом. В итоге местное население начнет устраивать протесты против действующей власти.

«Когда осенью и зимой Европа столкнется с настоящими испытаниями, связанными с отсутствием газа по привычной невысокой цене, люди выступят против своих властей. Потому что будет холодно, голодно и страшно», — пояснил Кот.