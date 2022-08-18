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    18 августа 2022, 21:10

    Политолог Кот рассказал, какие факторы спровоцируют восстания в Европе

    Арина Бобкова

    Ближайшей зимой Европу захлестнет волна восстаний. Таким мнением поделился политолог и публицист Юрий Кот, сообщило РИА ФАН.

    Из-за антироссийских санкций европейские лидеры не смогут обеспечить жителей своих стран дешевым газом. В итоге местное население начнет устраивать протесты против действующей власти.

    «Когда осенью и зимой Европа столкнется с настоящими испытаниями, связанными с отсутствием газа по привычной невысокой цене, люди выступят против своих властей. Потому что будет холодно, голодно и страшно», — пояснил Кот.