Мир 30 июня 2023, 14:06 Политолог Кот назвал ультиматум Зеленского по вступлению Украины в НАТО спектаклем

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Заявление Владимира Зеленского о том, что он не приедет на саммит в Вильнюсе, если не начнется процедура вступление Украины в НАТО, — это спектакль. Таким мнением с радиостанцией Sputnik поделился политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот.

Он заявил, что украинский президент действует по указке западных кураторов. На самом же деле никакого ультиматума нет, а все слова Зеленского — срежиссированный спектакль. По мнению политолога, его авторами являются или США, или Великобритания.

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«Когда он якобы отказывается ехать на саммит и играет из себя „обиженку“, „брошенку“, мы же все прекрасно понимаем, что это игра. Зеленский не принадлежит себе и не может позволить себе подобных заявлений. Значит, на данном саммите НАТО никаких подвижек в сторону поддержки Украины не предвидится, и ему сказали: так, включаем план „Б“», — подчеркнул Кот.

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