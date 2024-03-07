Мир 07 марта 2024, 17:40 Политолог Кошкин: Запад проверяет готовность РФ защищать границы

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Военный политолог Андрей Кошкин прокомментировал появление разведывательного самолета США в сопровождении истребителей «Тайфун» над Черным морем. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Эксперт назвал соответствующие действия проверкой готовности РФ защищать свои границы.

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«Возрастает желание западных стран собирать разведывательную информацию и проверять нас», — пояснил специалист.

При этом он отметил, что российские летчики демонстрируют профессионализм и намерение защищать государство.