07 марта 2024, 17:40
Политолог Кошкин: Запад проверяет готовность РФ защищать границы
Военный политолог Андрей Кошкин прокомментировал появление разведывательного самолета США в сопровождении истребителей «Тайфун» над Черным морем. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
Эксперт назвал соответствующие действия проверкой готовности РФ защищать свои границы.
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«Возрастает желание западных стран собирать разведывательную информацию и проверять нас», — пояснил специалист.
При этом он отметил, что российские летчики демонстрируют профессионализм и намерение защищать государство.
США
Запад
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