Политолог Кошкин заявил, что после визита Пелоси на Тайвань КНР может поддержать РФ в конфликте с Украиной

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может сблизить Китай с Россией, вплоть до поддержки Китаем позиции России по Украине. Таким мнением с «Политикой сегодня» поделился заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Китай понимает, что отношения с Тайванем и дальнейший сценарий эскалации вокруг острова во многом зависят от событий, происходящих сегодня на Украине, отметил политолог. Он также указал на то, что с начала мая в Совбезе ООН председательствует Китай в лице Чжан Цзюнь.

«Учитывая ситуацию с Тайванем и председательство китайского представителя в Совбезе ООН, вопросы по Украине Штатам и их союзникам в рамках Совбеза не целесообразно выставлять. При всей объективности председателя, есть некое понимание того, что Китай не поддерживает те санкции и то давление на Россию, а также оказание военной помощи Украине», — сказал Кошкин.