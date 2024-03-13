Мир 13 марта 2024, 18:37 Политолог Кошкин: вступление Финляндии и Швеции в НАТО выгодно США

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Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс выгодно не самим этим государствам, а Соединенным Штатам Америки. Такое мнение выразил военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, вхождение стран в НАТО соответствует планам США, которые готовят себе союзников к участию в разделе Арктики. Так, например, стороны уже подписали соглашение, что Пентагон будет использовать 17 баз и объектов в Швеции.

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«Двести лет Швеция находилась в парадигме нейтралитета, а тут вдруг раз — и хотим быть в Североатлантическом альянсе. <…> Теперь они вынуждены подчиняться и Брюсселю, и Вашингтону», — отметил Кошкин.