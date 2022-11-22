Мир 22 ноября 2022, 16:15 Политолог Кошкин уличил ЕС и США в двойных стандартах в ситуации с Сербией и Косово

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Завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин обсудил с «Политикой Сегодня» ситуацию, сложившуюся в Косово. Президент Сербии Александр Вучич назвал ее тяжелой и находящейся на грани столкновения.

Кокшин подчеркнул, что у Евросоюз не имеет механизмов и резервов для разрешения ситуации в Косово.

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«Претензии Вучича весьма веские в отношении того, что те обещания, которые давала Европа, не выполнены. Вот почему США находятся в замешательстве», — заметил специалист.

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По его мнению, ЕС и Североатлантический Альянс загнали ситуацию в тупик. В Косово намерены вытеснить сербов из анклавов, а Сербия категорически против признания самостоятельности частично признанной республики.

«Что за ящик Пандоры открыли в ЕС и США, когда стали апеллировать к двойным стандартам в Сербии: для одних — одни условия, для других — другие», — продолжил собеседник издания.

По его словам, тупик США и Европы в том, что они должны соблюдать международное право, а не писать новые формула тогда, когда они им нравятся.