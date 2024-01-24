Мир 24 января 2024, 15:23 Политолог Кошкин: Швеция официально пополнит ряды членов НАТО через четыре месяца

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Швеция уже находится в строю НАТО, выполняя учебно-боевые задачи в рамках учений «Стойкий защитник — 2024». Однако юридическое узаконивание процесса пока ожидается. Об этом сообщил политолог Андрей Кошкин в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По его мнению, европейская страна официально полнит ряды стран — членов Североатлантического альянса через четыре месяца. Именно тогда закончатся масштабные военные сборы.