Мир 04 апреля 2023, 18:59 Политолог Кошкин рассказал, почему НАТО не удовлетворяет заявку Киева на вступление в НАТО

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Перспектив на вступление в Североатлантический альянс у Украины нет, это связано из-за наличием определенных внутренних проблем в стране. Об этом сообщил эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с РИА ФАН.

По словам эксперта, не стоит забывать о том, что сам процесс подписания документов о вступлении страны в НАТО довольно сложен и принципиален.

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Также Кошкин отметил, что у Украины нет никаких перспектив на вступление в Североатлантический альянс из-за незавершенных территориальных проблем.