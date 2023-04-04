04 апреля 2023, 18:59
Политолог Кошкин рассказал, почему НАТО не удовлетворяет заявку Киева на вступление в НАТО
Перспектив на вступление в Североатлантический альянс у Украины нет, это связано из-за наличием определенных внутренних проблем в стране. Об этом сообщил эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с РИА ФАН.
По словам эксперта, не стоит забывать о том, что сам процесс подписания документов о вступлении страны в НАТО довольно сложен и принципиален.
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Также Кошкин отметил, что у Украины нет никаких перспектив на вступление в Североатлантический альянс из-за незавершенных территориальных проблем.
НАТО
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