Политолог Кошкин прокомментировал запрет на посещение Венсенского замка для россиян

Российские туристы пожаловались на то, что им запретили посещать Венсенский замок во Франции. В разговоре с RT политолог Андрей Кошкин прокомментировал запрет, назвав его абсурдным.

«Абсурдное обоснование для принятия абсурдных решений. Концепцию по отмене России сейчас выполняют необдуманно и вприпрыжку. Мотивируют это некой „трансатлантической солидарностью“», — сказал политолог.

По его словам, такая тенденция проявляется не только во Франции, но и в других странах.