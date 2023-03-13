Мир 13 марта 2023, 15:47 Политолог Кошкин оценил риски начала новой мировой войны

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Эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с изданием РИА ФАН оценил риски начала новой мировой войны.

По его словам, мировая война уже идет, но не в привычном понимании, а в гибридной форме.

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«В ней сочетается экономическое, политическое, информационное давление на Россию с острыми фазами вооруженных столкновений. В частности, речь идет об Украине», — сообщил военный политолог.

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Он также вспомнил недавние события в Грузии, Молдавии, Центральной Азии, Нагорном Карабахе. Кошкин подчеркнул, что все это «идет по периметру наших границ».