Политолог Кортунов предположил, сможет ли Украина вступить в ЕС до конца спецоперации

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов оценил шансы вступления Украины в Европейский союз до конца специальной операции. Об этом написала Lenta.ru.

По словам эксперта, на то, чтобы Украина полноценно стала членом Европейского союза (ЕС) уйдут годы. Он отметил, что только в случае принятия экстраординарного пакета правил, Украина сможет вступить в ЕС.

Даже если на бумаге страна попадет в союз, ей «все равно придется проходить через очень серьезную, фундаментальную перестройку экономики и правовой системы».

«И это тяжелый и болезненный процесс, даже если Украине будут выделены большие деньги», — заявил Кортунов.

Политолог также отметил, что в нынешних условиях Украина не может рассматриваться как объект для серьезных инвестиций и не может претендовать на структурные фонды Европейского союза.