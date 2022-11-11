Мир 11 ноября 2022, 02:26 Политолог Кортунов объяснил смысл совместных учений США и Японии

Читать 360tv в

Военные США и Японии организовали совместные учения Keen Sword. Политолог Андрей Кортунов объяснил смысл подобных маневров, передала «Вечерняя Москва».

Эксперт назвал эти действия тревожным сигналом для России и Китая. По его словам, таким образом США рассчитывают увеличить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Япония же готовится к началу военных действий с Китаем. Кортунов подчеркнул, что у страны есть претензии на китайские территории.

Реклама

«Если Вашингтон продолжит увеличивать напряжение в Азиатско-Тихоокеанском регионе, это вынудит Шанхайскую организацию сотрудничества, участниками которой являются Российская Федерация, Китай и Индия, перейти к укреплению границ и проведению совместных масштабных учений вблизи Японии», — пояснил он.

Реклама