11 ноября 2022, 02:26
Политолог Кортунов объяснил смысл совместных учений США и Японии
Военные США и Японии организовали совместные учения Keen Sword. Политолог Андрей Кортунов объяснил смысл подобных маневров, передала «Вечерняя Москва».
Эксперт назвал эти действия тревожным сигналом для России и Китая. По его словам, таким образом США рассчитывают увеличить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Япония же готовится к началу военных действий с Китаем. Кортунов подчеркнул, что у страны есть претензии на китайские территории.
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«Если Вашингтон продолжит увеличивать напряжение в Азиатско-Тихоокеанском регионе, это вынудит Шанхайскую организацию сотрудничества, участниками которой являются Российская Федерация, Китай и Индия, перейти к укреплению границ и проведению совместных масштабных учений вблизи Японии», — пояснил он.
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