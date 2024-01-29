Мир 29 января 2024, 15:20 Политолог Кортунов: ЕС может пойти на экономические санкции в отношении Венгрии, тормозящие технологическое развитие

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Европейский союз может пойти на экономические санкции в отношении Венгрии, которые начнут тормозить технологическое развитие страны. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил политолог, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Ранее СМИ писали, что Евросоюз может ограничить доступ Венгрии к структурным фондам и препятствовать участию страны в реализации многосторонних инфраструктурных экономических проектов.

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«Здесь одна из возможных стратегий ЕС — ограничить доступ Венгрии к этим деньгам. Другой возможный вариант давления на Венгрию — ограничить ее участие в реализации многосторонних инфраструктурных экономических проектов Евросоюза», — добавил Кортунов.