13 марта 2023, 17:11
Политолог Коровин рассказал, в каком случае Грузия может сохранить суверенитет
Политолог Коровин: в лучшем случае нынешний грузинский режим «будет снесен майданом»
Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин в разговоре с изданием «Политика сегодня» прокомментировал недавние протесты в Грузии, заявив, что для страны нет позитивного сценария.
Политолог считает, что в лучшем случае грузинский режим «будет снесен майданом».
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«Как минимум в лучшем случае нынешний грузинский режим будет снесен майданом, в худшем случае, там будет начата террористическая деятельность, управляемая из Вашингтона», — сказал он.
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По его словам, Грузия может сохранить суверенитет лишь в том случае, если «вернет доработанный закон об иностранных агентах в парламент, подавит протесты и сократит американскую дипломатическую миссию».
Ранее в Грузии прошли многодневные народные митинги, в результате которых стоящая у власти партия «Грузинская мечта» отказалась рассматривать принятый в первом чтении законопроект об иностранных агентах.
Грузия
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