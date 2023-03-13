Мир 13 марта 2023, 17:11 Политолог Коровин рассказал, в каком случае Грузия может сохранить суверенитет Политолог Коровин: в лучшем случае нынешний грузинский режим «будет снесен майданом»

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Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин в разговоре с изданием «Политика сегодня» прокомментировал недавние протесты в Грузии, заявив, что для страны нет позитивного сценария.

Политолог считает, что в лучшем случае грузинский режим «будет снесен майданом».

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«Как минимум в лучшем случае нынешний грузинский режим будет снесен майданом, в худшем случае, там будет начата террористическая деятельность, управляемая из Вашингтона», — сказал он.

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По его словам, Грузия может сохранить суверенитет лишь в том случае, если «вернет доработанный закон об иностранных агентах в парламент, подавит протесты и сократит американскую дипломатическую миссию».

Ранее в Грузии прошли многодневные народные митинги, в результате которых стоящая у власти партия «Грузинская мечта» отказалась рассматривать принятый в первом чтении законопроект об иностранных агентах.