Политолог Коровин рассказал, что изменит для РФ выход из Совета Европы

Россия ничего не потеряет, выйдя из Совета Европы, считает политолог Валерий Коровин. При этом у России появится возможность снять мораторий на смертную казнь, отметил эксперт в разговоре с Life.

По словам Коровина, Совет Европы является бесполезным органом, с мнением России в котором никогда не считались. А возможность возвращения смертной казни в России политолог считает положительным моментом.

«Это будет одним из позитивных эффектов нашего выхода из Совета Европы, совершенно бесполезного органа даже для самой Европы, не говоря уже про нас, про Россию», — сказал Коровин.