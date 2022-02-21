Политолог Корнилов заявил, что у Путина и Байдена есть много тем для беседы

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести совместный саммит для обсуждения вопросов по безопасности. Политолог и публицист Владимир Корнилов объяснил, какие темы планируют обсуждать политики. Об этом сообщили Nation News.

Политолог подчеркнул, что у президентов есть много тем, которые необходимо обсудить. Однако в основном беседа будет касаться украинского кризиса, а также гарантий безопасности со стороны России.

«Можно рассматривать огромное множество, но все будет упираться в предложения России по гарантиям и украинскому конфликту. Вообще их много, но они все будут, конечно, связаны с этой глобальной темой», — пояснил специалист.