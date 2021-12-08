Политолог Корнилов заявил, что США подставляют Европу призывом бойкотировать Олимпиаду

Заместитель председателя ЕП и замглавы Свободной демократической партии Германии Никола Бер призвала страны Евросоюза пойти по примеру США и отказаться от участия в зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине. Политолог Владимир Корнилов в беседе с «ПолитЭксперт» рассказал, чем такой подход может обернуться для стран ЕС.

Специалист подчеркнул, что США пытаются политизировать Олимпийские игры начиная с 1980 года. Он отметил, что Европа будет вынуждена пойти на поводу у страны. Из-за этого страны ЕС потеряют перспективную площадку для развития политических и экономических отношений с Китаем.