Мир 05 июня 2023, 16:42 Политолог Корнилов заявил, что Россия не заинтересована в разрыве дипотношений с Польшей

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Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в разговоре с изданием РИА ФАН заявил, что Россия пока не заинтересована в разрыве дипломатических отношений с Польшей.

Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин сообщил, что польские наемные военные, которые якобы участвовали в нападении на территорию Белгородской области, не имеют отношения к официальной Варшаве.

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«Если говорить о возможном разрыве дипломатических отношений с Польшей, то этот вопрос теперь предстоит решать российскому МИДу. По идее, наша страна до сих пор заинтересована в работе своего диппредставительства в Варшаве», — сообщил политолог.

Он добавил, что причины продолжения дипотношений с этой страной ранее озвучивала представитель российского МИДа Мария Захарова.