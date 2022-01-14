Политолог Корнилов заявил, что Порошенко отправили бы в тюрьму в любой стране, кроме Украины

Политолог Владимир Корнилов заявил, что экс-президента Украины Петра Порошенко отправили бы в тюрьму, если бы он правил в какой-либо другой стране. По его словам, в родном государстве ему помогает не только оппозиция, но и поддержка западной коалиции. Об этом написал сайт «Дни.ру» со ссылкой на местные СМИ.

«Его и подобных ему поддерживают на плаву исключительно потому что власть — Зеленский и компания, знают, что за Порошенко подпишется целый ряд западных деятелей, включая действующих послов», — заявил политолог.

Он добавил, что в любой другой стране Петр Алексеевич уже давно не имел бы возможности находиться на свободе.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко посчитал, что возвращение на Украину бывшего президента Петра Порошенко — это спецоперация против нынешнего лидера страны Владимира Зеленского.