Мир 29 ноября 2023, 16:35 Политолог Корнилов высказал мнение, что западные страны разочаровываются в Зеленском

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Некоторые западные страны разочаровываются во Владимире Зеленском, однако они не могут полностью его игнорировать, выбросив из информационной повестки. Об этом газете «Взгляд» сообщил российский политолог Владимир Корнилов.

Он считает, что «Зеленский пошел на понижение».

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«Когда тема Украины была главной в западных СМИ, Зеленский возглавлял списки самых влиятельных людей Европы и мира. <…> По сути, Зеленский пошел на понижение», — добавил политолог.

Имя нынешнего президента Украины может полностью исчезнуть из информповестки в том случае, если ВСУ не будут показывать успехов на поле боя, добавил Корнилов.