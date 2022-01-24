Политолог Корнилов рассказал, почему кандидаты в президенты Франции признаются в любви РФ

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил, что с России необходимо снять санкции. Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов рассказал, повлияет ли такое заявление на результаты выборов. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».

Эксперт подчеркнул, что тема отмены санкций против России пользуется популярностью во Франции. Он обратил внимание на тот факт, что нынешний президент страны Эммануэль Макрон также выступает за сближение страны с Россией.

«То, что целый ряд политических сил Франции на всех выборах требует наладить отношения с Россией — это факт. Эта тема довольно популярна в избирательных кампаниях последних лет», — заявил Корнилов.