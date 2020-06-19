Политолог Корнилов рассказал о возможном выходе России из Совета Европы
Россия может выйти из Совета Европы. Так считает политолог Владимир Корнилов. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Корнилов считает, что «в результате выхода из Совета Европы Россия всего лишь лишится одной из многих международных площадок, а вот Запад утратит удобный инструмент для манипуляций».
«Надо понимать, что фактически выход России из-под юрисдикции ЕСПЧ станет таким водоразделом. Европа надеется использовать этот рычаг против России и дальше, о чем она прямо говорит», — заключил он.