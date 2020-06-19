Политолог Корнилов рассказал о возможном выходе России из Совета Европы

Корнилов считает, что «в результате выхода из Совета Европы Россия всего лишь лишится одной из многих международных площадок, а вот Запад утратит удобный инструмент для манипуляций».

«Надо понимать, что фактически выход России из-под юрисдикции ЕСПЧ станет таким водоразделом. Европа надеется использовать этот рычаг против России и дальше, о чем она прямо говорит», — заключил он.