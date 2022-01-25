Политолог Корнилов предрек второй «карибский кризис» в мире

Политолог Владимир Корнилов выразил мнение, что скоро в мире произойдет второй «карибский кризис» из-за напряженных отношений между Россией и США. Об этом сообщило РИА ФАН.

По его словам, в этот раз Россия, как и 60 лет назад, будет вести переговоры, чтобы обеспечить свою безопасность. Также Корнилов считает, что последствия в этот раз могут быть более тяжелыми.

«Сейчас речь идет о вооружениях помощнее, чем существовали тогда в США и в Советском Союзе», — объяснил он.