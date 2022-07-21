Политолог Корнилов оценил именование беспозвоночного животного в честь Зеленского

Российский политолог Владимир Корнилов оценил новость о том, что беспозвоночное животное, останки которого нашли в Африке, назвали в честь президента Украины Владимира Зеленского. Об этом написало ИА Nation News.

По его словам, сначала это заявление звучало как шутка.

«Я сначала подумал, это шутка такая. А потом проверил публикацию Лондонского королевского общества — да, таки правда! В честь Зеленского назвали морское беспозвоночное, найденное в Африке! Так решено отметить „отвагу и храбрость“ украинского президента. Так что, Зеленский у нас теперь — храброе беспозвоночное!» — сказал политолог.

Ранее британский научный журнал Royal Society Open Science сообщил о том, что в Африке нашли останки вымершего морского беспозвоночного животного. В 2021 году они были переданы в Силезский университет для дальнейшего изучения. По данным СМИ, беспозвоночное получило название Ausichicrinites zelenskyyi.