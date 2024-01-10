Мир 10 января 2024, 15:58 Политолог Корнилов: новый премьер Франции Атталь сделал карьеру «через постель»

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Политолог Владимир Корнилов рассказал, как новый премьер-министр Франции Габриэль Атталь добился такого высокого поста. Многие СМИ ехидничают над этим назначением, отметил эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.

Специалист назвал продвижение 34-летнего политика очень показательной историей.

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«Все понимают, как человек сделал карьеру. Вот этот юнец встречался с девушкой, с какой-то актрисой, а потом решил вступить в определенную связь с генеральным секретарем партии [президента Эммануэля] Макрона. И тут как поперла карьера, как поперла! <…> Все понимают, что сделал карьеру в буквальном смысле через постель», — высказался Корнилов.

Он возмутился тем, что западные журналисты делают акцент на другом моменте. Их больше привлекает тема сексуальной идентичности Атталя, пояснил политолог.