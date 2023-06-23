Мир 23 июня 2023, 16:06 Политолог Коновалов рассказал, что переданная Украине техника и вооружение появились в Африке и Израиле

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Техника и оружие, которое западные страны передают Украине, всплывают в других странах. Об этом радиостанции Sputnik рассказал политолог, военный эксперт Иван Коновалов.

Он отметил, что не раз вооружение и особенно бронемашины «Хаммер» появлялись в разных точках мира. И у границ Израиля, и на Ближнем Востоке и в Африке.

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«Есть масса свидетельств того, что это оружие появляется в Африке, в том числе в Северной и Тропической Африке, где довольно слабые системы контроля над распространением оружия. Есть подтверждения появления такого оружия в Азии», — рассказал политолог.

Он добавил, что такая ситуация развивается последние девять лет с 2014 года.

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