Политолог Коновалов предположил, зачем Макрону саммит Путина и Байдена

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Владимиру Путину и Джо Байдену провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. По мнению политолога Ивана Коновалова, это связано с его личными амбициями, о чем эксперт рассказал Lenta.ru.

Выступив в роли миротворца, Макрон надеется поднять свои позиции во Франции на фоне политического кризиса. Кроме того, по мнению политолога, политик рассчитывает на Нобелевскую премию мира.

«Он на Нобелевскую премию мира работает. Их сейчас раздают направо и налево», — заявил Коновалов.