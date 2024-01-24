Мир 24 января 2024, 16:48 Политолог Коньков сообщил, что новая власть Словакии чувствует тупиковость линии русофобии со стороны ЕС

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Доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Коньков в беседе с радиостанцией Sputnik процитировал слова вице-спикер парламента Словакии Любоша Благи о том, что власть намерена остановить распространение русофобии в стране.

На взгляд политолога, новая власть Словакии чувствует тупиковость прежней упертой линии европейского мейнстрима.

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«Нынешние словацкие власти ищут более компромиссные, более разумные, более прагматичные, более соответствующие своим национальным интересам позиции», — сказал он.

Коньков добавил, что политика в европейских странах будет меняться в сторону тех запросов, которые есть у людей.