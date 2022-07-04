Политолог Колташов заявил, что страны Прибалтики перестанут существовать

Литва заблокировала транзит в Калининградскую область. Подобное решение спровоцирует ряд изменений, которые негативно скажутся на странах Прибалтики. Таким мнением поделился директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

По словам эксперта, в ближайшее время перехода к военному наступлению со стороны России ждать не стоит. Однако не стоит исключать риск того, что поведение Литвы спровоцирует физическое открытие коридора.

«Коридор придется открывать и через прибалтийские другие государства. Эта территория становится зоной политической и военной нестабильности. И высокого риска начала военных действий <…> В конечном итоге то, что Литва предприняла приведет к ликвидации независимых государств Прибалтики. Они перестанут существовать», — пояснил эксперт.