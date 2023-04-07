Мир 07 апреля 2023, 15:39 Политолог Колташов: разрушение западных рынков стало основной тенденцией мировой экономики

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Автор издания Al Mayadeen Бусейна Шаабан заявила, что санкции против России бумерангом вернулись к тем, кто их вводил. В беседе с Nation News экономист и политолог Василий Колташов назвал разрушение западных рынков главной тенденцией экономики текущего года.

По словам специалиста, Евросоюз совместно с США вместо генерации роста экономических систем создают в них проблемы.

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Политолог также отметил, что в настоящее время на международную арену выходят другие игроки, которые способны укрепить связи для стабилизации мировой экономики.