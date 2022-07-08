Политолог Колташов прокомментировал возврат Канадой турбин для «Северного потока»

Директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов заявил, что возврат Канадой турбин для «Северного потока» происходит лишь под давлением Германии. Об этом написала «Общественная служба новостей».

По словам эксперта, Евросоюзу в ближайшем будущем еще не раз придется «переступать через собственные ограничения».

«Власти Германии оказались вынуждены бороться с собственными санкциями, чтобы не оказаться в ситуации крайнего энергоголода. Это показывает, что санкционная политика имеет обратную эффективность и способна создавать серьезные проблемы, то есть вообще противоречит интересам немецкой экономики. Поэтому и пришлось властям ФРГ оказывать давление на Канаду, чтобы получить турбины для газопровода „Северный поток“. <…> Пока это первый значимый пример „обратного хода“ в санкционной политике», — добавил Колташов.

Ранее глава Минэкономики Германии Роберт Хабек обратился к Оттаве с просьбой направить турбину для газопровода Nord Stream ФРГ.