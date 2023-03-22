22 марта 2023, 13:03
Политолог Колташов прокомментировал прошедшие переговоры Путина и Си Цзиньпина в Москве
Политолог Колташов: страны будут развивать отношения и дальше
Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в разговоре с телеканалом «Звезда» оценил недавние переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина в Москве.
По его словам, детали переговорного процесса отсутствуют, поскольку о них не хотят сообщать заранее.
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«Очевидно, что содержательная его часть настолько серьезная и будет иметь столь масштабные и долговременные последствия, что раньше времени о ней рассказывать не спешат», — сообщил политолог.
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На его взгляд, страны будут развивать свои отношения и дальше.
Владимир Путин
Си Цзиньпин
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