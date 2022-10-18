Политолог Колташов предрек скорую отставку Лиз Трасс | 360°

Мир 18 октября 2022, 19:14 Политолог Колташов предрек скорую отставку Лиз Трасс

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Лиз Трасс не продержится долго на посту премьер-министра Великобритании, поскольку она «бездарность». Таким мнением в интервью для сайта телеканала «Звезда» поделился политолог Василий Колташов.

Ранее стало известно, что около ста членов парламента Великобритании написали письма с требованием провести вотум недоверия новому премьер-министру. По мнению политолога, Лиз Трасс должна покинуть не только текущий пост, но и большую политику в целом.

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По словам Колташова, текущая задача Лиз Трасс — «сконцентрировать на себе все обиды», которые накопились у британцев на правительство.

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«Премьер-министра они со временем найдут себе нового, точно такого же. И повторится та же история», — добавил он.