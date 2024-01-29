Мир 29 января 2024, 18:58 Политолог Коктыш заявил, что ЕС уверен в непринципиальной позиции Венгрии

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Евросоюз продолжит продавливать волю США и шантажировать Венгрию. Таким мнением с радио Sputnik поделился доктор политических наук Кирилл Коктыш.

По его словам, ЕС и раньше не гнушался угрожать Венгрии, когда руководство страны не поддерживало какие-то меры в отношении России. Не изменилась ситуации и сейчас. Потому что в Брюсселе уверены, что с Венгрией можно договориться, как это было уже не раз.

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«Во всяком случае она дает основания так полагать — она неоднократно „сливалась“, разменивала свою позицию за те бонусы, которые смогла получить от Евросоюза. Поэтому ЕС думает, что Венгрия и дальше будет торговаться, и что ее позиция не принципиальная, а переговорная», — подчеркнул эксперт.

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