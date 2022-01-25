Политолог Клинцевич: у Зеленского все будет хорошо

Политолог Франц Клинцевич выразил мнение о будущем президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщило РИА ФАН.

По его словам, у Зеленского все будет в порядке в финансовом плане, так как «этот тренд уже давно задан американцами». Клинцевич привел в пример других украинских политиков, например, Арсения Яценюка, который, по его мнению, после ухода в отставку стал миллиардером.

«Так что, уверен, нынешний глава Украины себя не обидит, а покровители Зеленского позволят ему спокойно уйти с деньгами», — считает политолог.