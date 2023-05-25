Мир 25 мая 2023, 10:24 Политолог Кистанов не поверил обещанию Японии не вступать в НАТО

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Обещание Японии не вступать в НАТО — это лишь попытуа успокоить общественность. Таким мнением с «Политикой сегодня» поделился руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов.

По его словам, если будет нужно, то японские власти найдут предлоги и поводы, чтобы присоединиться к североатлантическому альянсу.

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«Слова Кисиды, что Япония и страны НАТО не будут участвовать в каких-либо совместных акциях, это успокаивающее заявление на публику. Сейчас они говорят так, но придет время — и появится предлог, чтобы начать проводить какие-то совместные акции», — отметил Валерий Кистанов.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал заявление, что страна не будет вступать в НАТО. Однако также добавил, что планирует укрепление отношений с членами альянса.

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