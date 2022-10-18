Политолог Киреев заявил, что Сербия может пойти навстречу Западу и испортить отношения с Россией | 360°

Мир 18 октября 2022, 12:02 Политолог Киреев заявил, что Сербия может пойти навстречу Западу и испортить отношения с Россией

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Политолог Владимир Киреев в беседе с Runews прокомментировал поддержку Сербией резолюции ООН, в которой осуждается Россия за проведение референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По его словам, таким образом власти пытаются пойти навстречу Западу, игнорируя мнение народа.

Эксперт отметил, что в сербском правительстве многие имеют прозападные и пронатовские настроения, однако народ помнит, как бомбили Югославию в 1999 году. Сербия окружена странами, которые входят в Евросоюз и НАТО, поэтому заняла такую позицию, считает Киреев.

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«ЕС в современном состоянии — это уже не фактор роста для Сербии, но все еще главный экономический партнер», — добавил Киреев.

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Он также подчеркнул, что России следует держать во внимании географическую окруженность Сербии странами ЕС, при этом поддерживать с ней дружественный статус.