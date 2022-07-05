Политолог Киреев рассказал о давлении на пророссийских чиновников в Киргизии

Политолог Владимир Киреев предположил, что в Киргизии уволили нескольких пророссийских чиновников с целью роста британского влияния в стране. Об этом сообщил «Ридус».

По его словам, к этому причастен сын бывшего президента республики Курманбека Бакиева Максим, который живет в Лондоне. Киреев считает, что Великобритания имела отношение даже к «тюльпановой революции» и межнациональным погромам в городе Ош в 2010 году.

«А если коснуться истории, то и лютая русофобия, и материальное расслоение общества на богатых и бедных — это традиционно поощряли британцы руками басмачей и религиозных радикалов», — заключил политолог.