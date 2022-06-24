Политолог Киреев прокомментировал присвоение статуса кандидатов в ЕС Украине и Молдавии

Украина получила статус кандидата в Евросоюз, чтобы у нее был стимул продолжать борьбу с Россией, при этом шансов вступить в союз у нее мало. Таким мнением с Runews поделился политолог Владимир Киреев.

Он отметил, что высокий уровень жизни во многих странах ЕС притягивает другие страны, а сам Евросоюз использует мягкую силу для продвижения своих интересов, в том числе для завоевания новых союзников.

«Украина и Молдавия получают в качестве приза „морковку“ в виде статуса стран кандидатов, прежде всего, в геополитических целях, чтобы эти страны по-прежнему вели борьбу с Россией, решая внешнеполитические, стратегические цели ЕС и НАТО по давлению на РФ. Качество жизни и инфраструктуры этих стран, уровень коррупции и криминала слишком высок у них, чтобы они даже в отдаленной перспективе могли рассчитывать на членство в Евросоюзе», — считает политолог.