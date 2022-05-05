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    05 мая 2022, 21:29

    Политолог Киреев осудил задержание Шария в Испании

    Полина Гребенщикова

    Известного политического украинского блогера задержала СБУ в Испании. Это событие в разговоре с Runews прокомментировал политолог Владимир Киреев.

    По словам политолога, это задержание незаконно и обосновано только тем, что Шарий выражал свое мнение, находясь в другой стране.

    «Такого не было со времен Третьего Рейха. Даже авторитарные режимы Ближнего Востока придумывают благовидные предлоги для давления на инакомыслящих. Произошедшее сегодня в Испании — это огромный сдвиг системы, переход ее в новое состояние», — считает Киреев.

    СБУ подозревает Шария в госизмене. Блогера отпустили под подписку о невыезде.