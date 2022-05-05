Политолог Киреев осудил задержание Шария в Испании

Известного политического украинского блогера задержала СБУ в Испании. Это событие в разговоре с Runews прокомментировал политолог Владимир Киреев.

По словам политолога, это задержание незаконно и обосновано только тем, что Шарий выражал свое мнение, находясь в другой стране.

«Такого не было со времен Третьего Рейха. Даже авторитарные режимы Ближнего Востока придумывают благовидные предлоги для давления на инакомыслящих. Произошедшее сегодня в Испании — это огромный сдвиг системы, переход ее в новое состояние», — считает Киреев.

СБУ подозревает Шария в госизмене. Блогера отпустили под подписку о невыезде.