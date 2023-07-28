Мир 28 июля 2023, 18:59 Политолог Ким предположил, что между Россией и Северной Кореей будет крепкое сотрудничество

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Россия, Китай и Северная Корея вряд ли образуют союз, но между ними будет всестороннее сотруничество. Таким мнением с радиостанцией Sputnik поделился ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким.

Он отметил, что КНДР и КНР в целом являются противниками всяческих блоков. По этой причине возможно предположить, что все три государства буду плотно взаимодействовать. Речь идет об общих интересах в сфере торговли, военно-оборонного сектора и других.

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