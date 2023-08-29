Мир 29 августа 2023, 16:16 Политолог Керимов предположил, что Эрдоган обсудит с Путиным ситуацию в Африке

Читать 360tv в

Планируется, что в сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Россию с рабочим визитом, в ходе которого он может обсудить с Владимиром Путиным еще и ситуацию в Африке. Таким мнением с радиостанцией Sputnik поделился востоковед, африканист, советник медиагруппы «Россия сегодня» Турал Керимов.

По его словам, конечно, на повестке будет зерновая сделка. Но есть и ряд других вопросов, которые смогут обсудить главы государств. В частности, речь идет и том, что происходит в Африке. Вниманеи к этой теме объясняется сразу несколькими причинами. Например, интересами Турции в Ливии, переворотами в восточной части материка и активизацией Франции на континенте.

Авторы: