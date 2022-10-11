Политолог Кедми заявил, что США ждет катастрофа | 360°

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Политолог Кедми заявил, что США ждет катастрофа

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Политолог Яков Кедми считает, что в США начнется крупный политический кризис, к которому приведут действия правительства. Об этом сообщило РИА ФАН.

По его словам, Штаты пытаются решить проблемы за счет кризиса Евросоюза. Но это не поможет, и в стране может начаться гражданская война, считает эксперт.

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«Они даже не понимают, какая катастрофа их ждет. Они думают, что крах немецкой промышленности поможет американской? А что происходит в США? Это вообще невозможно представить», — подчеркнул он.

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