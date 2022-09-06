Политолог Кедми заявил, что победа Трасс говорит о деградации демократии в Британии | 360°

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Политолог Кедми заявил, что победа Трасс говорит о деградации демократии в Британии

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Политолог Яков Кедми заявил, что победа Лиз Трасс на выборах премьер-министра Великобритании свидетельствует о том, что демократия в стране деградирует. Об этом сообщило ИА Nation News.

По его словам, после прихода Трасс к власти политика Великобритании станет «еще более популистской, агрессивной и русофобской». Кедми уверен, что новый премьер приложит все усилия для повышения значимости страны на международной арене.

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«Основное направление (ее политики — прим. ред.) <…> это усиление влияния в Европе за счет союзов вне Евросоюза с Польшей, Скандинавией и другими странами Восточной Европы», — считает политолог.

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